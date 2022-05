Lucca, morto lo storico sindacalista Venanzio Pieruccini

Un grave lutto ha colpito Lucca. E’ scomparso Venanzio Pieruccini, all’età di 80 anni, storico sindacalista della Cgil e rappresentante dei lavoratori della Cucirini Cantoni Coats.

Pieruccini era uno dei volti più noti del sindacato e testimone della storia di una delle aziende più importanti della Lucchesia. Protagonista della lotta sindacale nell’azienda dove aveva lavorato, era molto noto e amato a Lucca. Pieruccini entrò in fabbrica nel 1961, legandovi per sempre la sua vita: dal lavoro in fabbrica, fino alle lotte e alle trattative per il salvataggio dell’azienda.Era molto amico Paolo Barsocchi, il cui ingresso alla Cucirini avvenne due anni dopo quello di Venanzio. Al suo fianco, all’interno della Cgil, contribuirono a giungere ad alcuni degli accordi più importanti per il sindacato a Lucca.

Pieruccini aveva preso la tessera della Cgil nel 1964, “di notte”, aveva raccontato in una intervista fatta dall’Isrec. Pieruccini viveva a Picciorana e la sua casa era sempre aperta a tutto il “gruppo rosso”, come lo chiamava, della Cantoni.

Alla famiglia vanno le condoglianze di tutta la redazione di Lucca in Diretta.

