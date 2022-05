Si ribaltano con l’auto, tre feriti in ospedale

Si sono ribaltati con l’auto dopo un fuoristrada e l’urto con un’altra vettura in sosta. Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto questa sera (17 maggio) in via della Magia, a Piano di Mommio, nel comune di Massarosa.

Erano circa le 20,40 quando abitanti della zona hanno dato l’allarme al 118. La centrale operativa ha inviato sul posto le ambulanze e ha chiesto l’intervento anche dei vigili del fuoco, per liberare gli occupanti dalle lamiere dell’auto.

Due dei tre feriti sono stati condotti al pronto soccorso del Versilia con il codice giallo, una terza persona invece è stata accompagnata in ospedale in codice rosso.