Infermieri, l’Asl risponde ai sindacati: “Siamo a lavoro per reperire personale”

“Ci stiamo muovendo per garantire la presenza di personale infermieristico nei reparti”. Così l’Azienda Usl Toscana nord ovest interviene dopo la denuncia del sindacato Uil che nei giorni scorsi aveva segnalato la mancanza di 40 infermieri negli ospedali della provincia.

“Siamo fortemente impegnati nel reperimento del personale infermieristico e Oss da assegnare alla varie strutture aziendali – spiegano dall’azienda -. Fortunatamente assistiamo a una de-escalation sul fronte assistenziale Covid, che permetterà a breve di ridurre in queste aree la presenza di personale dedicato all’assistenza, rinforzando nel contempo gli altri setting tanto da permettere la ripresa delle attività routinarie e la fruizione delle ferie ai dipendenti. La direzione aziendale è impegnata quotidianamente a verificare i carichi assistenziali, i flussi dei degenti e delle attività nei vari reparti di degenza e servizi per fornire in tempo reale le risposte assistenziali più congrue. Questo anche per rassicurare la cittadinanza sulla volontà dell’Azienda di rispondere in maniera adeguata alle attuali esigenze, nonostante le ormai note difficoltà a reperire personale”.