Perde il controllo della bici e cade per terra: disavventura per un’anziana a Camaiore

Ha perso il controllo della bici ed è finita per terra sbattendo violentemente il volto. Disavventura serale in via Antichi a Camaiore per una anziana signora, subito soccorsa dalle ambulanze inviate dalla centrale unica del 118.

La donna è rimasta sempre cosciente e dopo le cure sul posto è stata trasportata in codice rosso, per la dinamica dell’incidente, all’ospedale unico della Versilia.