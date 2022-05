Porcari, trovato riverso per strada con una profonda ferita all’occhio

Una vicenda tutta da esaminare. È quella che vede protagonista un uomo di origine nordafricana che poco dopo le 19 è stato trovato riverso in strada in via Carlotti con una profonda ferita all’occhio.

Per i soccorsi la centrale unica del 118 ha inviato sul posto un’ambulanza che ha effettuato le prime cure sul posto e dopo lo ha condotto all’ospedale San Luca.

Per capire invece la dinamica dell’evento sono arrivati i carabinieri.