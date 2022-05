Nausea durante l’escursione al passo della Focolaccia, interviene il Soccorso Alpino

La stazione di Lucca del Soccorso alpino e speleologico toscano è intervenuta nel pomeriggio di oggi (22 maggio) al passo della Focolaccia per una escursionista in difficoltà.

La donna, classe 1953, colpita da forte nausea e impossibilitata a proseguire il cammino, è stata raggiunta dai tecnici e dal medico del Sast, che erano reperibili in località Ortomurato.

Anche nella giornata di ieri la squadra di Lucca è stata attivata per intervenire al Passo della Focolaccia per recuperare una escursionista sfinita e disidratata. La ragazza, una 29enne, aveva effettuato la salita del monte Pisanino e, sulla via di ritorno, al bivacco Aronte, ha allertato i soccorsi.