Paura per un incendio in un rimessaggio agricolo a Palandri

Paura nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 19, per un incendio che ha interessato un rimessaggio per l’attività agricola in località Palandri nel Comune di Altopascio.

Sul posto, per spegnere le fiamme ed evitare che si estendessero ai campi e alle strutture vicine, due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lucca. Le operazioni si sono concluse intorno alle 21.

Non si segnalano feriti o danni a persone.