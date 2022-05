Perde il controllo dell’auto e si schianta a bordo strada: grave un uomo

Gravissimo incidente intorno alle 3 del mattino sulla via Emilia, all’altezza della rotonda di via Ignazio da Carrara, a Vittoria Apuana.

Per cause al vaglio della polizia, intervenuta sul luogo dell’incidente assieme ai vigili del fuoco, all’auto medica nord e a due ambulanze, un uomo ha perso il controllo dell’auto ed è andato a sbattere violentemente a bordo strada.

La passeggera se l’è cavata con alcune escoriazioni mentre il conducente, un uomo di circa 45 anni, è subito apparso in condizioni molto gravi ed è stato condotto con Pegaso all’ospedale pisano di Cisanello in stato di incoscienza. L’uomo, però, non è in pericolo di vita.