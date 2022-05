Trovato cadavere in mare: giallo a Marina di Pietrasanta

Cadavere in acqua questa mattina (22 maggio) a Marina di Pietrasanta.

È stato scoperto intorno alle 6,10 del mattino da un uomo a passeggio con il cane in spiaggia nella zona corrispondente più o meno alla Bussola di Focette. Il passante ha dato subito l’allarme e sono arrivati sul posto mezzi del 118 (l’automedica e un’ambulanza) ma non c’era niente da fare: l’uomo era già morto da almeno 4-5 ore, secondo un primo esame esterno della salma, e non aveva segni di traumi.

Il pubblico ministero di turno ha disposto l’autopsia.

Non si sa niente di lui, non aveva addosso documenti né vestiti, se non, almeno pare, una maglietta appoggiata sulla spalla. Di carnagione bianca, ha un’apparente età di 50 anni.

Dopo il tentativo di soccorso il 118 ha avvertito la Capitaneria di Porto e della vicenda si sta occupando il commissariato di Forte dei Marmi, anche con l’ausilio della polizia scientifica.

Al vaglio degli inquirenti le denunce di scomparsa degli ultimi giorni anche delle province costiere del sud della Toscana e della vicina Liguria.