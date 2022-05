Sbalzata dall’auto dopo lo scontro col cinghiale: “Sono viva per miracolo”

I medici le hanno fatto capire senza troppi giri di parole che non solo è stata molto fortunata, ma di essere viva per miracolo. Lei è la donna che all’alba del 12 maggio scorso lungo la via provinciale del Biagioni, a Spianate, era alla guida della sua auto quando si è scontrata con un cinghiale entrato in strada.

L’auto si è cappottata e lei è stata sbalzata fuori. La 40enne che stava andando a lavoro alla Alpipan di Altopascio, se l’era vista davvero brutta ed era stata portata d’urgenza con il codice rosso al pronto soccorso di Lucca. Adesso sta bene: “Ne sono uscita quasi illesa – spiega – ma inspiegabilmente”.

“Ho riportato solo delle contusioni insieme ad un grande spavento che tutt’ora mi limita negli spostamenti in modo autonomo. I dottori mi hanno consigliato di ringraziare il Signore per esserne uscita così”.