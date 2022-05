Coronavirus, calano ancora contagi e ricoveri: sono 38 in provincia

Continuano a calare i nuovi casi positivi positivi su tutto il territorio dell’Azienda Usl Toscana nord ovest. Dal 17 al 23 maggio sono stati 3916, mentre nei sette giorni precedenti erano stati 5120. Cala anche il numero dei ricoveri negli ospedali della provincia con 38 ricoverati, uno solo in terapia intensiva.

I nuovi positivi

In particolare nella Piana di Lucca ci sono stati nell’ultima settimana 513 nuovi casi positivi, 87 in età scolastica, e così ripartiti: Altopascio 22, Capannori 151, Lucca 272, Montecarlo 10, Pescaglia 18, Porcari 33 e Villa Basilica 7. In Valle del Serchio i nuovi positivi sono stati 238, 42 in età scolastica, e così divisi: Bagni di Lucca 19, Barga 42, Borgo a Mozzano 18, Camporgiano 14, Castelnuovo Garfagnana 38, Castiglione di Garfagnana 8, Coreglia Antelminelli 10, Fabbriche di Vergemoli 3, Fosciandora 5, Gallicano 23, Minucciano 3, Molazzana 3, Piazza al Serchio 16, Pieve Fosciana 12, San Romano in Garfagnana 18, Sillano Giuncugnano 2, Vagli di Sotto 1, Villa Collemandina 3. Infine in Versilia dal 17 al 23 maggio ci sono stati 415 nuovi casi positivi, 58 in età scolastica, così ripartiti: Camaiore 66, Forte dei Marmi 14, Massarosa 88, Pietrasanta 59, Seravezza 33, Stazzema 11, Viareggio 144.

I ricoveri

A oggi (24 maggio) ci sono 38 ricoverati negli ospedali della provincia: 16 al San Luca (dei quali uno in terapia intensiva), 15 al Versilia e 7 a Barga. Negli ospedali dell’Azienda Usl Toscana nord ovest i ricoveri per Covid19 sono in totale 74 (il 17 maggio erano 96) di cui 2 in terapia intensiva (il 17 maggio erano 2).

I vaccini

Nella Piana di Lucca le vaccinazioni complessivamente effettuate al 22 maggio raggiungono le 138630 prime dosi, 129963 seconde dosi, 118233 terze dosi e 1584 quarte dosi. Nella settimana dal 16 al 22 maggio sono state somministrate 493 dosi, di cui 140 terze dosi 306 quarte dosi. In Valle del Serchio sono invece state somministrate 33034 prime dosi, 30589 seconde dosi, 32130 terze dosi e 1228 quarte dosi: negli ultimi sette giorni sono 307 dosi, di cui 37 terze dosi e 257 quarte dosi somministrate. Infine in Versilia le vaccinazioni complessivamente effettuate raggiungono le 125028 prime dosi, 115689 seconde dosi, 103226 terze dosi e 2058 quarte dosi. Di queste 570, di cui 109 terze dosi e 433 quarte dosi, sono state somministrate nell’ultima settimana.

L’andamento del virus e dei vaccini sul territorio aziendale

Oggi (24 maggio) si sono registrati 4 decessi di persone residenti sul territorio dell’Azienda Usl Toscana nord ovest, 3 nell’ambito territoriale della Zona Alta Val di Cecina-Valdera, 1 nell’ambito territoriale della Zona Pisana. Ieri (23 maggio) si sono registrati 2 decessi entrambi nell’ambito territoriale della Zona Livornese. Nei sette giorni precedenti (dal 16 al 22 maggio) i decessi sono stati 16: tra questi uno nell’ambito territoriale della zona Valle del Serchio e due nella zona Versilia.

Al 22 maggio le vaccinazioni effettuate sono 2851534 di cui 1044863 per prime dosi. Sono stati vaccinati 535904 donne e 508959 uomini.