Tampone per accedere agli ospedali per chi ha due dosi, è polemica

E’ polemica per le procedure di accesso di parenti e visitatori agli ospedali di Barga e Castelnuovo Garfagnana, dove a chi ha solo due dosi di vaccino anticovid viene chiesto un tampone.

A denunciarlo è il consigliere regionale di Fdi, Vittorio Fantozzi: “Bisognerebbe rivedere regolamenti anti-Covid, un po’ troppo rigidi visto che l’emergenza sanitaria è terminata lo scorso 30 aprile, per poter far visita ai pazienti ricoverati nei reparti. Negli ospedali della Garfagnana e Mediavalle, oltre ad entrare a giorni alterni, un parente/visitatore deve essere dotato di green pass, ma chi è stato positivo nel 2021 e, per legge, ha ricevuto solo due dosi è costretto ad effettuare il tampone per accedere negli ospedali, tamponi validi per sole 48 ore. Diventa un salasso per una bella fetta di persone. Perché costringere i cittadini, per accedere negli ospedali, a doversi sottoporre a tamponi a pagamento? Perché l’Asl non dispone tamponi gratuiti all’ingresso degli ospedali della Garfagnana e Mediavalle?”.