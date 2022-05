Materna chiusa per assemblea, protestano i genitori

Polemica di alcuni genitori questa mattina (25 maggio) per la chiusura, a causa di un’assemblea sindacale, della scuola materna di San Cassiano a Vico.

Alcune famiglie, infatti, hanno saputo del fatto che non sarebbero potuti entrare a scuola solo una volta arrivati davanti al plesso scolastico. “La circolare – dice uno dei genitori – con cui è stata annunciata questa assemblea è stata affissa solo ieri e molti non erano a conoscenza del fatto. Inevitabile che questo abbia creato non pochi problemi di organizzazione per chi, come me, lavora. Fortunatamente io vivo una situazione abbastanza flessibile, ma coloro che devono timbrare il cartellino e trovano una situazione imprevista come queste come fanno?”.