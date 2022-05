In scooter contro un’auto, 16enne in ospedale

Si è schiantato in scooter contro un’auto. Un ragazzo di 16 anni è rimasto ferito nel pomeriggio di oggi (26 maggio) sulla strada comunale di Valdottavo, nel comune di Borgo a Mozzano.

Attorno alle 17,40, per cause in corso di accertamento, è avvenuto l’urto che ha fatto sbalzare il ragazzo prima sul parabrezza dell’auto e poi a terra.

Il 16enne ha riportato un trauma spinale e a una gamba ed è stato trasferito con il codice giallo al pronto soccorso del San Luca.