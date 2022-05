Quasi venti auto danneggiate, furti e vandalismi in centro storico. Una vera e propria serie di raid messi a segno nella notte dell’11 maggio scorso al parcheggio Mazzini di via dei Bacchettoni e nelle vie limitrofe del centro storico, il cui presunto autore è stato adesso identificato dalle indagini dei carabinieri.

Nei guai è finito un 20enne di origini albanese ma residente a Lucca: è accusato di furto aggravato e continuato. I militari, a seguito degli accertamenti svolti dopo il raid alle auto in sosta, ritengono che sia lui l’autore dei furti e dei danneggiamenti.

I militari sono riusciti a ricostruire la sua identità grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza e grazie ad alcune testimonianze raccolte. Sarebbe anche, secondo i carabinieri, l’autore del danneggiamento del distributore h/24 di snack e bevande di via San Girolamo, dove erano stati rubati 500 euro in monete e dei furti e dei danneggiamenti avvenuti nelle notti del 12, 13, 14 e 15 maggio, dentro il parcheggio Mazzini in alcune vie limitrofe, dove erano state forzate 18 autovetture di proprietà di alcuni residenti e di turisti stranieri, all’interno delle quali erano stati rubati effetti personali e generi alimentari. La refurtiva, parzialmente recuperata, è stata restituita ai legittimi proprietari.