In moto contro un’auto, feriti padre e figlia

Paura per padre e figlia che nel pomeriggio di oggi (28 maggio) hanno avuto un incidente in moto contro un’auto a Lucca.

Stando a quanto ricostruito finora, i due stavano viaggiando su un motociclo quando si sono scontrati, per cause in corso di accertamento, contro un’auto.

Nell’impatto, avvenuto attorno alle 17,40, i due sono stati sbalzati dalla sella e hanno riportato alcuni traumi. Entrambi sono stati condotti in codice giallo al San Luca.