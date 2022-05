Infermieri aggrediti, odio social dopo l’episodio. Pepe: “Sono disgustato, il personale è incredulo”

Commenti a dir poco inopportuni, se non peggio, sui social in merito alla vicenda choc avvenuta, due sere fa, al pronto soccorso dell’ospedale Versilia, con due infermieri presi a pugni e spintoni da un turista tedesco. Uno col setto nasale rotto, ne avrà per 30 giorni, e l’altro, spintonato al muro e buttato a terra, con un ginocchio compromesso ha avuto un referto di 25 giorni.

“C’è chi ha inneggiato alla violenza contro di noi – spiega il primario, dottor Giuseppe Pepe –. Qualcuno ha affermato che quanto successo è meritato. Sono disgustato ed il personale oggi è davvero incredulo”.

E’ arrabbiato, il dirigente del pronto soccorso del Versilia, che con il suo staff, medici e infermieri, dà tutto sè stesso al reparto, nonostante le carenze note di personale.

“Questa gente – aggiunge Pepe – non merita i nostri sacrifici. Provo rammarico anche per il silenzio di chi dovrebbe difendere il nostro lavoro, sindacati compresi. Per una volta l’Asl ci ha fatto sentire la vicinanza molto di più di tanti altri ipocriti”.

“Qualcuno – conclude il medico – ha inneggiato alla violenza perché neghiamo il bicchiere d’acqua, perché li facciamo aspettare. Sono affermazioni di poche persone, ma pericolose per gli altri che ancora pensano che offriamo un servizio di qualità tra i migliori in Italia”.

Il sndacato Fials, che da anni denuncia in tutte le sedi le numerose aggressioni

ai danni del personale sanitario assegnato al pronto soccorso, ha chiesto che “l’accesso venga messo

in sicurezza, attraverso interventi strutturali che assicurino un accesso controllato mediante

ingressi provvisti di apri porta gestiti dall’interno del raparto. Risulta infatti, che l’ingresso adiacente al “triage”, sia guasto da tempo e che quindi la porta rimanga permanentemente aperta, facendo sì che qualsiasi persona possa accedere liberamente all’interno del reparto” e annuncia che si costituira’ parte civile a fianco dei dipendenti della sanità pubblica e di aver chiesto un incontro col prefetto.

Entrambi gli infermieri aggrediti sono rimasti feriti dall’uomo, entrato nell’edificio dalla camera calda cercando la figlia e la moglie, che si trovavano invece nella sede del pronto soccorso pediatrico. Mentre si dirigeva, senza mascherina, verso l’area Covid, gli operatori hanno cercato di trattenerlo ma il turista, molto agitato, ha reagito in maniera violenta, con due infermieri che hanno avuto la peggio. Sul posto erano intervenuti prima i vigilantes, e poi i carabinieri che hanno denunciato il cittadino tedesco.