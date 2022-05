Lutto a Marlia per la morte di Angelo ‘Bucchia’ Gianni

Lutto a Marlia per la morte di un punto di riferimento per il paese: Angelo “Bucchia” Gianni, titolare dell’omonimo bar in via San Donnino.

“Più che un datore di lavoro, è stato un complice di avventure – dicono Gloria, Claudia e Amedeo, baristi del bar – Lavorare per lui, non era un impegno, ma un piacere. Non importa quanto la giornata potesse essere storta; una volta entrati al lavoro, due ‘discorsi a biscaro’ con lui e passava tutto”.

“Ci mancherai Angelo – dicono gli amici del bar – Mancheranno le tue storie tanto assurde, quanto divertenti. Il tuo modo di fare stravagante ma sincero. La tua onestà e sincerità, merce rara nel mondo di oggi, ma non dentro il tuo bar”.

I funerali si svolgeranno martedì alle 15,30 alla chiesa di Marlia.