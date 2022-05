Lutto a San Salvatore per la morte a 95 anni di don Ildo Bonelli

Lutto a San Salvatore di Montecarlo e ad Altopascio per la morte a 95 anni di monsignor Ildo Bonelli, scomparso ieri.

Nel 2015 Don Ildo, per tutti Dòni, aveva festeggiato con la sua comunità di San Salvatore i 60 anni di sacerdozio: c’erano mille persone alle celebrazioni di piazza Bestini. A piangerlo sono i fedeli ma anche le tante persone che lo hanno incrociato in parrocchia e in paese.

La salma è stata esposta nella chiesa di San Jacopo Maggiore ad Altopascio questa mattina, i funerali si sono svolti nel pomeriggio alle 15,30. L’uomo è stato tumulato nel locale cimitero.