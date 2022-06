Infastidita da un controllo di polizia si scaglia contro gli agenti: denunciata

Infastidita da un controllo della polizia si scaglia verbalmente contro gli agenti, denunciata.

L’episodio risale alle 23 circa di ieri (31 maggio) quando una pattuglia della squadra volanti durante un ordinario pattugliamento in Corso Italia ha controllato una coppia a piedi. La donna, durante in controllo, ha espresso senza alcun motivo commenti dispregiativi verso gli operatori, mentre il compagno rimaneva tranquillo.

I due sono stati accompagnati in ufficio e identificati come un 54enne di origine britannica ed una cittadina olandese di 42 anni, residenti a Lucca, entrambi già conosciuti dalle forze dell’ordine. A carico dell’uomo è emersa dalla banca dati che era da ricercare per una notifica amministrativa, pertanto è stata eseguita una notifica di un’ordinanza di ingiunzione del prefetto di Lucca, mentre la donna è stata denunciata per il reato di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

Al termine della redazione degli atti i due sono stati congedati dagli uffici di via Lalli.