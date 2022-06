Lutto anche a Lucca per la morte del presidente Anpi Carlo Smuraglia

Anche Lucca piange il partigiano Carlo Smuraglia. Il presidente nazionale Anpi si è spento all’età di 99 anni. Anche di Anpi Lucca si unisce al cordoglio generale per la scomparsa di un uomo della Resistenza.

Toccante il ricordo che ne traccia la presidente di Anpi Lucca Rosalba Ciucci: “Per te – scrive in una lettera aperta piena di dolore e cordoglio – dovremmo saper scrivere poesie e canzoni, proprio come sono state composte per uomini grandi, come tu lo è stato. La perdita della tua presenza, l’impossibilità di desiderare di poterti vedere ancora e ancora riascoltarti e risollevare i nostri animi alle tue parole, é di un dolore che in questo momento ha reso tutti noi muti e spaesati. Con l’orgoglio di averti avuto come nostro amato presidente e poi presidente onorario della nostra amata associazione, ti promettiamo che faremo crescere la nostra associazione, ce la metteremo tutta e i semi che riusciremo a spargere nel terreno arido della nostra democrazia saranno semi che porteranno il tuo nome”.

“Come disse – aggiunge – il nostro amato presidente della Repubblica, Sandro Pertini ‘il modo migliore di ricordare i morti é pensare ai vivi’, e noi dell’Anpi lo faremo e per quello che saremo capaci di sognare, di fare e pensare, di realizzare, Tu sarai sempre con noi e continueremo ad amarti così come ti abbiamo amato”.