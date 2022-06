Pescaglia, morto l’ex comandante della polizia municipale

E’ scomparso all’età di 81 anni l’ex comandante della polizia municipale di Pescaglia. E’ lutto in tutto il paese per la morte di Luciano Giannecchini, molto conosciuto per la sua attività e l’impegno per la comunità.

Giannecchini lascia la moglie Franca e i figli Luciana, Luca, Simona e Katiuscia

“Oggi – scrive il figlio Luca – è venuto a mancare il mio caro papà, già comandante della polizia municipale del Comune di Pescaglia. Per me è stato sempre esempio di integrità e senso della giustizia. Sicuramente lascerai un grande vuoto per tutti noi”.

Il funerale si svolgerà venerdì (3 giugno) alle 15,30 alla chiesa parrocchiale di San Martino in Freddana.