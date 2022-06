Cade in montagna, ferito un bambino di 11 anni

E’ caduto ferendosi ad un braccio mentre stava scendendo insieme ai familiari verso Isola Santa. Paura oggi pomeriggio (2 giugno) per un bambino di 11 anni, che è stato soccorso da Sast della stazione di Querceta.

La caduta è avvenuta non lontano da Col di Favilla, nel versante del retro Corchia. Il personale del Sast presente in centrale operativa, con l’elisoccorso regionale impegnato su altri interventi, ha immediatamente attivato la squadra a terra che ha raggiunto l’infortunato sul sentiero Cai 9 procedendo al trasporto fino ad Isola Santa, dove l’ambulanza ha provveduto al trasferimento in ospedale. Nonostante la zona non presenti difficoltà tecniche di rilievo, i soccorritori hanno dovuto fronteggiare problemi di comunicazione dovuti alla scarsa copertura radio e telefonica.