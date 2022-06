Cade sulla pedana di poppa del Force Blu nel porto di Livorno: femore e anca rotti per un 42enne di Pietrasanta

Incidente al porto di Livorno, nei cantieri Benetti, dove si trova in manutenzione lo yacht Force Blue, una volta di proprietà di Flavio Briatore e, ora, di Bernie Ecclestone.

Per conto di un cantiere di Viareggio, era in corso un sopralluogo quando oggi (2 maggio), verso le 11,30, un 42enne di Pietrasanta è scivolato accidentalmente sulla pedana di poppa e ha sbattuto violentemente la schiena.

Immediati i soccorsi, e sul posto oltre al 118 che ha prestato le prime cure al ferito, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i militari della guardia costiera, la cui motovedetta Sar ha recuperato l’operaio portandolo nella Darsena Vecchia.

L’uomo, portato in ospedale, ha riportato la frattura del femore e dell’anca

La capitaneria ha richiesto un rapporto dettagliato su quanto accaduto.

Il Force Blue fu sequestrato nel lontano 2010 a Flavio Briatore nell’ambito di una presunta evasione fiscale di Iva per oltre 3 milioni, poi, nel 2019, il noto imprenditore fu assolto. L’imbarcazione fu venduta all’asta a Bernie Ecclestone, ex patron della Formula 1, per circa 7 milioni.