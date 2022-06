Dal lungo fiume alle piazzole, a Lucca la guida ai ‘parcheggi del sesso’ spopola sul web

Car sex o parking sex, un fenomeno in aumento, in rete nei siti specializzati la mappa dei luoghi e dei siti per incontri a luci rosse per chi ama questo genere di trasgressioni a sfondo sessuale. E che spopola anche a Lucca.

In fondo è il “vecchio” scambio di coppie, declinato in altri modi e utilizzando il web per trovarsi e ritrovarsi. Questo segmento specifico di persone che fa parte del mondo del voyeurismo, oggi chiamato cuckold, si riferisce a coppie che vogliono provare il brivido dello sconosciuto per avventure a sfondo sessuale veloci e senza ripercussioni di altro tipo. Il car sex in Toscana rappresenta una realtà trasgressiva che si è andata sempre più affermando nel corso degli ultimi anni, complice anche la sempre maggiore voglia di trasgressione di tante persone che, come te magari, amano l’avventura e la possibilità di incontrare coppie, gay, bisex, ma anche singole, che praticano questa particolare forma di incontro. Quello che colpisce di più della trasgressione 2.0 è appunto il metodo moderno, per questi incontri al limite della trasgressione.

Mappe aggiornate sui siti con tanto di commenti da parte degli “utenti” che esattamente come per i più noti siti e app sulla ristorazione forniscono feedback immediati con tanto di recensioni vere e proprie in modo da consentire agli appassionati del genere un quotidiano aggiornamento sui luoghi “meglio frequentati”, più sicuri, con consigli pratici di ogni genere e tipo. Una “guida Michelin” quotidiana, gratis e on line per scegliere sempre il posto migliore dove trasgredire in santa pace e con “professionisti” del genere. A Lucca secondo i principali siti della trasgressione sono elencati molti luoghi dove al tramonto è possibile provare esperienze estreme, per chi lo desidera o ne sente l’esigenza ovviamente, e la misura del fenomeno proviene proprio dalla quantità di follower, di recensori, e dalla serietà e precisione di questi siti web che se l’argomento non fosse a sfondo sessuale, come metodologia, non hanno nulla da invidiare ai siti di recensione di ristoranti e hotel.

Mappe, orari, consigli, critiche, e recensioni che non hanno nulla di minimamente volgare come altri siti dedicati al sesso, anzi. In Lucchesia i siti più gettonati sono: lungo il fiume Serchio, nelle vicinanze di Piaggione, alcune piazzole autostradali, alcune zone di Monte San Quirico, zona stadio, zona palasport, e tanti altri. E per ciascun luogo ci sono i commenti aggiornati e i consigli utili sia generali sia particolari.

Ne segnaliamo uno di carattere generale: “Ricorda di non tenere i fari alti, fai attenzione a non interrompere i giochi già in atto ed aspetta un cenno di assenso prima di lanciarti, specie se hai adocchiato una coppia che si dimostra interessata”. A parte le protezioni sempre consigliate e la prudenza basta cliccare su google, car sex Lucca o parking sex Lucca, e si entra nel mondo della moderna trasgressione in una modalità in linea con la tecnologia che usa quindi i social e tutti i mezzi più all’avanguardia sia per informare che per auto reciproca protezione tra gli appassionati del genere. Nulla di illegale ovviamente. Sono solo gusti sessuali che possono piacere o meno ma i numeri del fenomeno sono sempre più alti. Da riflettere.