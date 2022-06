Escursionista cade sulle Alpi Apuane, soccorsa con Pegaso

E’ caduta lungo il sentiero Cai numero 7 che dal rifugio Rossi porta a Piglionico. Una escursionista è stata soccorsa nel tardo pomeriggio di oggi (2 giugno) dopo un incidente in montagna, sulle Apuane.

La centrale operativa del 118 ha allertato la squadra del soccorso alpino e fatto levare in volo Pegaso. Gli uomini del Sast si sono diretti al campo sportivo di Barga per imbarcare la ferita sull’elisoccorso ma alla fine Pegaso ha risolto in autonomia, recuperando l’infortunata che ha riportato un trauma alla caviglia.