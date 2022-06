Tartaruga trovata morta in spiaggia a Viareggio

A trovarla ormai morta sono stati i bagnini. La tartaruga, senza vita, era in spiaggia in uno stabilimento balneare in passeggiata a Viareggio, a due passi da piazza Mazzini.

La povera bestia, ferita, era riuscita ad arrivare fino ad un ombrellone.

Sul posto sono poi arrivati i marinai della capitaneria di porto, e il personale veterinario.

Saranno le indagini mediche a stabilire la causa del decesso.

(foto Mauro Pucci)