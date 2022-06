Trasportava sostanze chimiche e corrosive in container da mille litri ciascuno e senza un adeguato ancoraggio. E’ finito così nei guai un autotrasportatore fermato nei giorni scorsi a Lucca dalla polizia municipale nell’ambito di controlli su strada.

A fermare il camion è stato il nucleo motociclisti che ha eseguito una verifica sul trasporto di merci pericolose affiancando un autocarro in movimento e facendolo accostare per i controlli di rito.

Foto 2 di 2



Dalla perlustrazione del vano di carico è emerso che al suo interno erano posizionati quattro Ibc (intermediate bulk container) da 1000 litri ciascuno, contenenti materiali pericolosi: i container non erano ancorati.

Un carico del genere, in caso di incidente o brusche frenate, avrebbe potuto compromettere la stabilità del veicolo e sversare il proprio contenuto, costituito da sostanze chimiche corrosive e altamente nocive per l’ambiente.

Nel controllo è inoltre emerso che la merce non era trasportata con la corretta etichettatura necessaria per individuare velocemente, in caso di incidente, la modalità migliore per intervenire e operare con i soccorsi. Anche il documento di trasporto risultava carente su più fronti.

Tutte queste mancanze hanno comportato una sanzione di circa 1000 euro al conducente e un’altra, di pari importo, anche all’impresa proprietaria del mezzo, oltre al ritiro della carta di circolazione e il fermo fino a 6 mesi.