Secchi in corridoio per raccogliere l’acqua che percola dal soffitto. E’ la scena ripresa da alcuni studenti della sede di piazza Napoleone del Passaglia, che chiedono agli enti competenti di risolvere i problemi della scuola.

“Niente carta igienica e bagni fatiscenti oltre alla mancanza di strumenti idonei per fare lezione, come i pennarelli per le lavagne”. E’ questa la situazione che descrivono gli studenti di una classe del liceo.

Foto 2 di 2



Secondo la denuncia del gruppo di studenti, la sede di Piazza Napoleone si presenterebbe inadeguata anche per altri aspetti.

“Oltre a non essere presente carta igienica – denunciano i ragazzi -, alcuni bagni sono praticamente inagibili e mancano gli strumenti per fare lezione come i pennarelli per le lavagne. Vi sono anche buchi nel soffitto da cui esce acqua“.