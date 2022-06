Incidente in via Alighieri, grave un 74enne

Un uomo di 74 anni è rimasto ferito in un incidente stradale in sella ad uno scooter in via Dante Alighieri, a Lucca.

Stando ad una ricostruzione del 118, l’uomo sarebbe stato urtato da un’auto finendo a terra. L’incidente è avvenuto attorno alle 13,26 per cause che sono in corso di accertamento. Il 118 ha inviato sul posto ambulanza e automedica. Dopo aver prestato le prime cure sul posto, il 74enne è stato trasferito in ospedale con il codice rosso.