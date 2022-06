Biker cade nel bosco, portato in elisoccorso all’ospedale

E’ caduto mentre stava percorrendo in mountain bike un sentiero nel bosco a Pieve Fosciana. E’ in gravi condizioni un biker che ha avuto l’incidente, attorno alle 13,30 di oggi (4 giugno) in via per Sillico. A dare l’allarme al 118 sono stati altri suoi compagni.

La centrale operativa del 118 ha allertato la stazione del soccorso alpino di Lucca e ha fatto levare in volo l’elisoccorso Pegaso. Sul posto anche l’ambulanza della Misericordia di Castelnuovo. Il ferito è stato verricellato a bordo e trasportato al Noa di Massa.

Un altro intervento si è verificato in mattinata in Versilia. In località Giorgini a Stazzema un escursionista è venuto lungo un sentiero. E’ stato soccorso dai sanitari e trasportato con codice giallo in ospedale.