Si ribalta con l’auto in via delle Piagge a San Pietro a Vico: in ospedale

Pomeriggio complicato dal punto di vista della viabilità sulle strade della Piana di Lucca.

L’incidente più grave si è verificato poco prima delle 20 in via della Piagge a San Pietro a Vico. Due auto, per cause al vaglio della polizia municipale, si sono scontrate ed una è rimasta adagiata sul fianco. All’interno una donna per cui è stato necessario il trasporto all’ospedale San Luca. L’intervento, inizialmente codificato in rosso per la dinamica dell’incidente, si è poi, fortunatamente, tramutato in un codice giallo al momento dell’ingresso in pronto soccorso. Tanta paura, comunque, e molti i danni alle vetture coinvolte.

Un altro incidente si era verificato un quarto d’ora prima delle 19 in via Puccini a Porcari. Anche in questo caso due auto coinvolte, tre feriti lievi, ma soprattutto traffico a lungo bloccato, sia per i soccorsi sia per il sopralluogo dei carabinieri, in un momento cruciale per il rientro dal ponte festivo.

Un uomo in motocicletta, infine, ha fatto tutto da solo andando a sbattere contro il passaggio a livello di via di Tiglio a Pieve San Paolo nel tardo pomeriggio di oggi. Dopo aver abbattuto le sbarre, probabilmente sotto l’effetto dell’alcol, si