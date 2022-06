Cade da un albero e si frattura la caviglia: in ospedale un uomo di 70 anni

Tanta paura nel pomeriggio di oggi (6 giugno) intorno alle 17,24 per un uomo di 70 anni caduto da un albero da un’altezza di oltre tre metri in località Baccatoio a Pietrasanta, in via del Pagliaio.

Fortunatamente dopo la caduta l’uomo ha patito “solo” la frattura esposta della caviglia ed è stato portato in codice rosso all’ospedale Versilia, per la dinamica dell’incidente.

Sul posto sono intervenuti l’automedica nord e l’ambulanza della Croce Verde di Forte dei Marmi per i soccorsi.