Polizia municipale in festa per l’anniversario della fondazione traccia il bilancio: oltre 70mila sanzioni elevate in un anno

Si sono svolte questo pomeriggio (6 giugno) le celebrazioni del 171esimo anniversario dalla fondazione del corpo della polizia municipale di Lucca. Alle 16 alla presenza delle autorità cittadine e degli agenti della polizia municipale nella basilica di San Paolino l’arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti ha celebrato la santa messa.

La cerimonia si è poi spostata nella chiesa di San Romano dove alla presenza del prefetto Francesco Esposito, del sindaco Alessandro Tambellini, dell’assessore alla sicurezza Valentina Simi e dei rappresentanti delle forze armate e forze dell’ordine il comandante della polizia municipale di Lucca Maurizio Prina ha tenuto una relazione sulla storia e sulle funzioni del Corpo e ha consegnato ai presenti una relazione sulle attività del 2021.

Una lunga disamina sui risultati ottenuti dal corpo.

Nel 2021 il corpo della polizia municipale di Lucca, oltre alle varie attività ordinarie, è stato costantemente impegnato nel fronteggiare la grave emergenza sanitaria. Per una gran parte dell’anno 2021 sono state impegnate mediamente due pattuglie al giorno nei controlli per il rispetto delle limitazioni di spostamento e/o assembramento imposte dalla normativa e dai vari decreti emanati d’urgenza, oltre al controllo giornaliero da parte di almeno due pattuglie impegnate in controlli relativi al rispetto delle disposizioni anti-contagio in tema di trasporto pubblico locale e attività commerciali. Inoltre, sono stati effettuati, in sinergia con le altre forze dell’ordine 151 giorni di ordine pubblico per un totale di 3084 ore di servizio in cui è stato impiegato un totale di 514 agenti.

Nell’anno 2021 complessivamente sono state elevate – in totale – 70238 sanzioni per violazioni alle norme del codice della strada, valore superiore a quello dell’anno 2020 e quasi in linea con quelli degli anni preCovid-19. I verbali amministrativi (per violazioni ad ordinanze, regolamenti comunali, Dpcm, eccetera) dell’anno 2021 sono stati 1288.

Nel corso del 2021 sono stati accertati 44543 accessi irregolari ai varchi della ztl, valore superiore a quello dell’anno 2020, ma non ancora in linea con quelli degli anni preCovid-19.

La maggior parte delle segnalazioni pervenute alla centrale operativa vengono assegnate al nucleo viabilità e pronto intervento, che anche nel corso del 2021 ha effettuato servizi mirati per i controlli relativi all’uso delle cinture (315 sanzioni), dei telefoni cellulari (280 sanzioni) e al rispetto dei limiti di velocità (articolo 142 del codice della strada: 985 sanzioni, con un sostanziale incremento rispetto anche agli anni preCovid-19, dovuto anche all’installazione dei nuovi box autovelox). Nonostante le varie proroghe concesse dal governo è significativo il numero di sanzioni elevate per il mancato rispetto delle scadenze delle revisioni (n125 sanzioni) e della copertura assicurativa (88 sanzioni).

Il nucleo viabilità e pronto intervento è stato impegnato anche a rilevare i sinistri stradali avvenuti sul territorio comunale; nel corso dell’anno 2021 la Polizia Municipale ha rilevato 621 sinistri di cui due mortali, 345 con feriti e i restanti con danni alle sole cose. Il numero annuo di sinistri nel 2021 è pressoché identico al dato relativo all’anno 2019 e inferiore a quello degli anni antecedenti. Pertanto il comandante ha evidenziato la positiva attività di prevenzione svolta dagli agenti lungo le strade del Comune di Lucca. A questo proposito, un contributo significativo è stato dato anche dall’installazione dei box autovelox che, oltre ad aver permesso di accertare un numero considerevole di violazioni ai sensi dell’articolo 142 del codice della strada ha permesso il riscontro oggettivo del fatto che l’installazione dei box ha generato, nella coscienza degli automobilisti, un senso di maggior rispetto della normativa stradale, inducendo gli utenti ad una maggiore attenzione durante la marcia

Il nucleo infortunistica stradale che gestisce i rapporti con le assicurazioni, i periti e i legali di parte, ha evaso solo nell’anno 2021 1451 accessi agli atti.

Il nucleo polizia di prossimità ha iniziato la propria attività all’inizio del mese di novembre 2019. Nel 2021, anche se rallentato nell’attività sempre a causa dell’emergenza pandemica, il lavoro del nucleo è entrato a pieno regime, instaurando un vero e proprio rapporto con le frazioni del territorio interessate anche grazie ai profili social

Notevole rilievo ha inoltre l’attività svolta dal nucleo sicurezza urbana del comando che ha portato avanti i controlli in materia di sicurezza urbana e che ha preso parte a varie attività d’indagine di polizia giudiziaria, anche insieme alle altre forze dell’ordine, sotto il coordinamento della procura, in materie molto delicate come il traffico di sostanze stupefacenti, con 29 attività di contrasto al fenomeno.

Nel 2021 le maggiori violazioni al regolamento di polizia urbana approvato nel 2018 si sono avute per i seguenti articoli: atti vietati per contrasto alla sicurezza urbana (36 sanzioni), la mancata manutenzione, sfalcio d’erba e potatura di piante in giardini, orti e campi (24 sanzioni), accattonaggio (20 sanzioni), violazione del decoro urbano come calpestare le aiuole o spazi vietati (14 sanzioni), rumori dai locali o dagli avventori (7 sanzioni), divieto di campeggio (6), violazione delle regole per somministrazione e vendita delle bevande (5), abbruciamenti di residui vegetali (5), cibo a colombi e gabbiani (2) e ammassamento di oggetti negli immobili ed aree private (1)

Da tali dati emerge ancora una volta un lavoro incessante della polizia municipale, con particolare attenzione all’attività preventiva/informativa; il totale annuale delle sanzioni amministrative riscontrate per violazioni a tale regolamento ammonta a 120.

Nel corso dell’anno 2021 sono stati adottati 87 provvedimenti di allontanamento (cosiddetto Dacu), sono stati effettuati 15 sequestri penali e sono state redatte 112 notizie di reato. Nel corso dell’emergenza epidemiologica che ha interessato il primo anno (2020), il personale del bucleo di sicurezza urbana ha accertato 59 violazioni ai vari Dpcm che si sono susseguiti nel tempo, di cui 6 a rilevanza penale.

Degne di rilievo sono anche le attività svolte dal nucleo di polizia ambientale; nel corso del 2021 sono stati controllati 1499 esposti ambientali corrispondente al 78,65% sul totale degli esposti pervenuti (1906) al comando. Con il potenziamento degli strumenti tecnici (foto-trappole) le aree video-sorvegliate sono ulteriormente aumentate rispetto all’anno precedente per un totale di 295 giornate di osservazione. Nel 2021 sono stati effettuati 210 controlli a fronte dei 97 controlli dell’annualità precedente e 135 del 2019.

Obiettivi importanti anche per quanto riguarda le attività svolte dal nucleo di polizia edilizia e dal nucleo di polizia giudiziaria. Il primo, composto soltanto da due agenti coordinati da un ispettore, non solo è riuscito a migliorare il trend dell’anno precedente, fermo a 190 attività di anti-abusivismo edilizio, ma ha migliorato il dato relativo anche al 2019 pari a 182 attività, gestendo nel 2021 ben 361 attività concernenti il contrasto all’abusivismo edilizio (tra notizie di reato, annotazioni di polizia giudiziaria, sopralluoghi e sequestri). Il secondo, invece, sempre contraddistinguendosi per svolgere le varie attività di competenza con notevole dedizione e attenzione, ha gestito 112 tra notizie di reato ad esso comunicate e pratiche inerenti il codice rosa/rosso (8) e anche per l’anno 2021 ha aumentato i valori conseguiti rispetto all’anno precedente relativamente alle deleghe di indagine: 179 rispetto ai n 19 del 2020.

Un ruolo importante nell’attività di notificazione degli atti relativamente alle ordinanze prefettizie con ritiro patenti e agli atti giudiziari è svolto dal nucleo informazioni che nell’anno 2021 ha notevolmente incrementato il trend delle annualità precedenti (circa 660 annui), effettuando 1595 notifiche. Il nucleo informazioni ha poi provveduto a controllare il 100% delle informazioni anagrafiche inviate dalla unità Servizi demografici del Comune di Lucca e ha consegnato 140 carte di identità a domicilio nei tempi previsti, oltre alle altre innumerevoli attività di accertamento.

L’importante compito della gestione del personale appartenenti ai vari nuclei e ai vari uffici del comando di polizia municipale è coordinato, con grande impegno e dedizione, dall’ufficio servizi e dall’ufficio segreteria che gestiscono efficientemente il personale a disposizione e rispondono alle necessità di approvvigionamento delle dotazioni necessarie e alle eventuali esigenze formative e di aggiornamento.

Nel 2021 il parco veicolare della polizia municipale si è rinnovato con la sostituzione dei 4 motoveicoli in dotazione al gruppo motociclisti e con l’acquisto di 3 mountain bike per i servizi in zone di campagna (esempio nel parco fluviale). Sono state inoltre acquistate tre nuove telecamere mobili (foto-trappole) per incrementare il controllo sul territorio e soprattutto per attuare l’attività dissuasiva relativa all’abbandono indiscriminato dei rifiuti. Inoltre, a fine 2021 sono stati installati nelle strade comunali a più alta incidentalità ulteriori box in cui può essere alloggiata la strumentazione denominata autovelox per svolgere controlli ai sensi dell’articolo 142 del codice della strada, sempre però con pattuglia presente sul posto.

Da ultimo, ma non per questo di minore importanza nella società odierna, a partire dall’anno 2021 è stata istituita una pagina Facebook e Instagram da parte del comando della polizia municipale, ritenendoli strumenti necessari con l’avvento della digitalizzazione, essendo ormai una forma di comunicazione ampiamente diffusa e capace di rivolgersi ad un più ampio bacino di utenti.