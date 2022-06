Incidente a catena sull’Aurelia a Seravezza: a Cisanello con Pegaso il conducente di un Apecar

Incidente stradale a catena con un ferito grave questa mattina (8 giugno) sulla via Aurelia a Seravezza nella zona della stazione.

Per cause al vaglio delle forze dell’ordine, intervenute sul posto, un Apecar guidata da un uomo avrebbe tagliato la strada a un Suv che, non riuscendo a frenare in tempo, ha travolto il mezzo a tre ruote. Alle spalle uno scooter che sopravveniva si è scontrato contro l’auto e un’altra vettura che sopraggiungeva per non travolgere lo scooter ha sterzato andando a finire la corsa contro un muro.

L’incidente si è verificato dieci minuti prima delle 9. Per il soccorso al conducente dell’Ape è stato necessario allertare l’elisoccorso Pegaso e il trasporto all’ospedale pisano di Cisanello. Altri tre hanno avuto bisogno di cure mediche, ma per ferite di lieve entità.