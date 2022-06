Due feriti in un incidente a Calavorno

Due feriti in un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio (9 giugno), attorno alle 16, a Calavorno, in corrispondenza del ponte sul Serchio.

Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate: due i feriti, uno in codice giallo e uno in codice verde. Entrambi sono stati condotti per accertamenti al pronto soccorso del San Luca.