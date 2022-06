Sono scomparsi nel nulla, a bordo di un elicottero partito questa mattina (9 giugno) dall’aeroporto di Tassignano. A bordo del velivolo dell’Avio Srl c’erano 6 stranieri, oltre al pilota. Secondo quanto appreso, la comitiva di turisti era partita attorno alle 12,40 ed era diretta a Treviso ma a Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena, ma se ne sono perse poco dopo le tracce. L’elicottero, privato e senza piano di volo, è infatti sparito dai radar dopo qualche tempo dal decollo. Ed è stato proprio il personale dell’aeroporto di Tassignano a dare l’allarme, segnalando alle autorità competenti l’anomalia.

Sono così scattate le ricerche che in una prima battuta hanno riguardato i vigili del fuoco di Bologna e del Soccorso alpino, ma poi sono stati anche allertati i colleghi di Lucca: in zona si sono dirette così le squadre del soccorso alpino di Lucca e Querceta insieme ad altri colleghi del Sast regionale e i vigili del fuoco di Lucca e Castelnuovo: l’ipotesi è che l’elicottero possa essere stato sorpreso dal maltempo che ha imperversato per tutto il pomeriggio in zona e possa aver avuto problemi. Le informazioni, sono comunque tuttora piuttosto confuse e frammentarie.

Le ricerche nei pressi di Pavullo sarebbero scattate a seguito di una segnalazione che riferiva di un elicottero precipitato in zona, ma poi si sarebbero concentrate tra Pieve Pelago e San Pellegrino in Alpe. I vigili del fuoco del versante emiliano e il soccorso alpino sono stati immediatamente attivati ma le condizioni impervie dei luoghi e soprattutto il maltempo stanno rallentando fortemente le operazioni. Anche i vigili del fuoco di Lucca si sono diretti con i mezzi in zona e hanno raggiunto il luogo delle ricerche al confine tra le province di Lucca e Modena.

L’elicottero disperso, di fabbricazione inglese, avrebbe fatto un primo scalo in mattinata all’aeroporto di Tassignano imbarcando i passeggeri e poi ripartendo in direzione di Treviso. Accingendosi tuttavia ad attraversare l’Appennino la comitativa sarebbe stata sorpresa dal maltempo e del velivolo si sono perse le tracce.

Il caso è finito all’attenzione della prefettura di Modena e della protezione civile regionale che ha attivato il piano di ricerche. Sul posto oltre alle squadre territoriali del Saer, hanno compiuto dei sorvoli l’elisoccorso di Pavullo nel Frignano e un elicottero del quindicesimo stormo dell’aeronautica militare che ha imbarcato due tecnici e un medico del Soccorso Alpino e un elicottero dei vigili del fuoco. Al confine tra Lucca e Modena si sono diretti anche i carabinieri, mentre il Sast di Lucca si è recato alla base di Pieve Fosciana pronto ad essere imbarcato per le ricerche.

(notizia in aggiornamento)