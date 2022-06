Guerra di gavettoni per la fine della scuola. E spunta anche un estintore

La gioia per la fine della scuola esplode ad Altopascio. E’ stata una mattinata alquanto movimentata nel centro del paese, soprattutto nella zona di piazza Umberto I dove alcune decine di studenti – per la maggior parte della scuola media – si sono riversate per fare gavettoni. Un rituale immancabile, come ogni anno.

Sono state prese d’assalto le fontane e qualcuno si è fatto anche il bagno, tra le segnalazioni di passanti e gli interventi della polizia municipale, ma senza conseguenze.

C’è stato tuttavia un episodio che ha travalicato il limite della comprensibile euforia per la fine dell’anno scolastico. Alcuni studenti, infatti, si sarebbero introdotti nell’androne di un palazzo manomettendo un estintore, che è stato usato, parzialmente, in strada. Qui, dopo la chiamata dei residenti, lo ha recuperato la polizia municipale ma nessuno studente è stato identificato. Al momento della segnalazione nessuno è stato in grado di dire chi lo abbia sottratto e utilizzato in strada.