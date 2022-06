Nessun segnale di allarme o richiesta di soccorso. Né, soprattutto, nessuna traccia dell’elicottero che è disperso dalla mattina di ieri (9 giugno), dopo essere decollato dall’aeroporto di Tassignano, con 6 imprenditori del cartario a bordo e il pilota.

Le ricerche, che fin dal pomeriggio di ieri, si sono concentrate sui crinali dell’Appennino fra San Pellegrino in Alpe, in provincia di Lucca, e Pievepelago e Pavullo nel Frignano, nel modenese, non hanno dato ancora alcun frutto. Sono proseguite fino alla mezzanotte e riprese all’alba di stamani (10 giugno), sia via terra, con un grande dispiegamento di uomini e mezzi, sia in volo, con elicotteri dell’Aeronautica militare, dell’elisoccorso 118, dei vigili del fuoco e perfino della guardia di finanza.

Foto 2 di 2



Dalle 6,30 del mattino, gli uomini del soccorso alpino dell’Emilia Romagna si sono nuovamente diretti al campo base organizzato a Pievepelago, dove le ricerche si sono spostate oggi, dopo che ieri era stato battuto il territorio al confine con la provincia di Lucca. Alla cella di San Pellegrino in Alpe si è agganciato per l’ultima volta il cellulare del pilota, originario del Veneto, dove era diretta la comitiva di 4 turchi e due libanesi, che avevano partecipato a It’s tissue, la manifestazione che si sta svolgendo in questi giorni a Lucca. Erano saliti su un volo dell’elicottero della Avio Srl, ingaggiato da Electric80, ospite nella open house della Gambini di Altopascio, con cui ha realizzato un progetto innovativo e sostenibile nel settore del tissue, per visitare uno stabilimento della Roto Cart nel trevigiano. Ma qui i compratori non sono mai arrivati.

Attorno alle 10,10 di ieri si sono perse tutte le tracce: è collocato in questo orario l’ultimo segnale del cellulare. L’allarme tuttavia è stato dato dopo ore, perché per il viaggio privato, senza piano di volo, non era stato richiesto il servizio di allarme, che avrebbe registrato lo scalo a Pavullo e quindi consentito forse di diramare le ricerche con più tempestività. Invece, è stato il tecnico della compagnia, rimasto a Tassignano, a dare l’allarme quando, dopo ore, non aveva avuto più notizie dal pilota. Lo ha fatto presente alla torre di controllo di Tassignano, che ha segnalato il tutto alla prefettura di Lucca. Le ricerche sono state poi organizzate dall’ufficio territoriale del governo di Modena, competente per territorio. Ma ancora non ci sono novità su questo fronte.

Purtroppo le ricerche, che già nella giornata di ieri hanno potuto contare su sorvoli ricognitivi di elicotteri dell’Aeronautica militare, Elisoccorso 118, Guardia di finanza e vigili del fuoco, hanno dato esito negativo. I militari dell’Aeronautica, in collaborazione con il Soccorso alpino, hanno protratto le ricerche fino alla scorsa mezzanotte inoltrata.

Questa mattina sono riprese le operazioni, con campo base sempre nel capoluogo dell’Appennino modenese: il Soccorso Alpino è presente con diverse squadre territoriali, alcune delle quali saranno imbarcate su velivoli dell’Aeronautica, che coordina le operazioni, per la ricerca dall’alto.

Sul posto, sul versante lucchese, sono presenti anche i vigili del fuoco di Lucca e Castelnuovo, che hanno allestito in zona un campo base. Mobilitato anche il soccorso alpino di Lucca e la sezione dell’Appenino del Sast. I primi sono pronti ad essere imbarcati dalla base di Pieve Fosciana e attendono aggiornamenti dai colleghi dell’Emilia Romagna per intervenire in caso di richiesta di aiuto.