Le ricerche non si sono fermate nemmeno nella notte, ma dell’elicottero scomparso sull’Appennino non è stata trovata ancora nessuna traccia. Inizia così, ancora senza alcuna notizia del pilota e dei 6 passeggeri a bordo, la terza giornata che vede un imponente dispiegamento di forze battere via terra e in volo le zone fra San Pellegrino in Alpe, Pievepelago e Pavullo, dove è stata registrata l’ultima traccia del velivolo partito giovedì mattina (9 giugno) dall’aeroporto di Tassignano.

Proseguono senza sosta le ricerche, coordinate dalla prefettura di Modena, competente per territorio, dove ieri sono arrivati anche gli ambasciatori di Turchia e Libia per assistere nelle operazioni per ritrovare i connazionali.

Va avanti l’intervento dei vigili del fuoco nell’ambito del dispositivo di soccorso in azione da ieri. A terra stanno ancora operando squadre dei vigili del fuoco dotate di strumentazione Dedalo e Lifeseeker, due dispositivi all’avanguardia per la localizzazione di cellulari anche in assenza della normale copertura telefonica, ed altre esperte in topografia applicata al soccorso. In azione ci sono anche le squadre del soccorso alpino e della protezione civile di Lucca e della Garfagnana, con squadre dei vigili del fuoco arrivate da Castelnuovo Garfagnana e dal comando provinciale.

Attorno alle 10,10 di giovedì della comitiva si sono perse tutte le tracce: è collocato in questo orario l’ultimo segnale del cellulare. L’allarme tuttavia è stato dato dopo ore, perché per il viaggio privato, senza piano di volo, non era stato richiesto il servizio di allarme, che avrebbe registrato lo scalo a Pavullo e quindi consentito forse di diramare le ricerche con più tempestività. Invece, è stato il tecnico della compagnia, rimasto a Tassignano, a dare l’allarme quando, dopo ore, non aveva avuto più notizie dal pilota. Lo ha fatto presente alla torre di controllo di Tassignano, che ha segnalato il tutto alla prefettura di Lucca. Le ricerche sono state poi organizzate dall’ufficio territoriale del governo di Modena, competente per territorio. Ma ancora non ci sono novità su questo fronte.

Il pilota, il padovano 33enne Corrado Levorin, era esperto. Aveva già volato con il velivolo Augusta della Avio Srl e giovedì mattina era partito da Tassignano imbarcando 6 imprenditori del cartario che avevano partecipato all’open house della Gambini di Altopascio, nell’ambito delle iniziative per It’s tissue.

A Padova sono ore di apprensione per la sorte di Corrado. Anche il sindaco Alice Bulgarello, che conosce bene Levorin si stringe alla famiglia: “Ho avuto modo di conoscere Corrado sin da quando era giovanissimo ed ero la sua animatrice in parrocchia, poi crescendo le strade ti portano in percorsi diversi, ma l’affetto resta negli anni immutato – ha detto -. Ho parlato con il suo papà da poco. Il momento è delicato, ma fino all’ultimo tutta la nostra comunità confida nel miracolo. Non ci resta che pregare e sperare di ritrovarlo al più presto. Corrado è un bravissimo ragazzo, un professionista, un meticoloso, ore di volo accumulate, non voglio neppure pensare che gli sia capitato qualcosa di irreparabile”.