I primi frammenti del velivolo trovati da un escursionista

Ha trovato dei resti di un velivolo mentre era impegnato in una escursione tra il rifugio Battisti e Segheria e ha subito pensato che potesse trattarsi di qualcosa di molto serio. E’ stato un escursionista questa mattina (11 giugno) il primo a trovare traccia dell’elicottero partito con 7 persone a bordo dall’aeroporto di Tassignano e poi, come si sarebbe appreso poco dopo, precipitato in un ripido canalone del monte Cusna, in Emilia Romagna.

Il soccorso alpino ha subito preso molto seriamente la segnalazione. Mentre si è levato in volo l’elisoccorso di Pavullo e le squadre del Sast e del Sagf della guardia di finanza iniziavano a dirigersi sul posto, un elicottero dell’aeronautica militare con a bordo uomini del soccorso alpino e della finanza hanno individuato il punto in cui il monomotore si è schiantato.

Ad attirare l’attenzione sono stati i segni di un recente incendio, che, stando alle prime ipotesi, avrebbe provocato l’elicottero precipitando. Con il verricello il personale a bordo è stato calato nella gola ed ha trovato il relitto.