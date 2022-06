Incendio nella notte in una abitazione, salvi gli occupanti

Paura nel cuore della notte per gli occupanti di una abitazione a Castelnuovo Garfagnana, sorpresi da un incendio scoppiato per cause in corso di accertamento all’interno della casa.

Le fiamme si sono sviluppate in un edificio in via Pascoli. L’allarme è stato dato attorno alle 4,30 di notte. Sul posto, insieme alle squadre dei vigili del fuoco, si sono dirette anche le ambulanze inviate dalla centrale operativa del 118, perché inizialmente si è temuto che qualcuno potesse essere rimasto ferito o intossicato dai fumi.

I sanitari hanno soccorso gli occupanti che, fortunatamente, sono riusciti ad uscire dall’abitazione senza riportare conseguenze. I vigili del fuoco sono arrivati nel minor tempo possibile ma le fiamme erano già piuttosto estese e i danni riportati alla casa sarebbero rilevanti.