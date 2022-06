Monomotore precipitato, c’è un video al vaglio

Pochi secondi, che potrebbero tuttavia essere decisivi per chiarire la dinamica del terribile incidente che ha portato l’elicottero della Avio Srl a schiantarsi sul monte Cusna. Ci sarebbe anche un video al vaglio degli inquirenti, già al lavoro, per ricostruire la moviola di una tragedia che non ha lasciato superstiti.

Secondo quanto appreso, il video sarebbe stato inviato in chat da uno degli imprenditori libanesi presenti a bordo dell’elicottero al figlio, che non lo avrebbe divulgato per ovvi motivi investigativi. L’ipotesi al momento avanzata è che nel momento in cui l’elicottero sorvolava l’Appennino le condizioni meteo fossero divenute critiche. Un temporale o la scarsa visibilità potrebbero essere alla base della disgrazia.

Sarà l’inchiesta a stabilirne comunque i contorni: gli inquirenti, intanto, hanno disposto il sequestro dell’area – tra i rifugi Battisti e Segheria – in cui è stato ritrovato il relitto.