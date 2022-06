Valanga di multe per gli accessi alla Ztl: fa ricorso e il giudice annulla 10mila euro di sanzioni

Un residente nel centro storico di Lucca, con relativo permesso e con un’abitazione in una zona a cui l’accesso era limitato dai varchi elettronici, perché appunto in area pedonale, si era trovato improvvisamente a ricevere nel giro di pochi giorni decine e decine di multe per un totale di 10 mila euro.

Inconsapevole di quello che stava accadendo si è rivolta all’associazione Aducons Law and Foods che tutela gli interessi di utenti e consumatori, che ha portato il suo caso fino al giudice di pace.

L’uomo si era trasferito momentaneamente al di fuori dal centro storico, ma manteneva ancora la famiglia e i figli nel centro storico e anche la sua residenza. Quindi ha continuato ad andare a casa sua, pensando appunto di essere coperto dal permesso che ha sempre posseduto. “Non ancora chiaro per quali motivi – spiega Aducons -, dopo un controllo, gli è stata revocata la residenza, senza che ricevesse nessuna comunicazione in merito”.

Ignaro quindi di non aver più i titoli per accedere alla sua casa in centro, ha continuato ad andare avanti indietro dalla sua famiglia e dalla sua abitazione, anche per diverse volte al giorno.

Dopo diversi passaggi in area pedonale, sono iniziate ad arrivare le multe, una dopo l’altra, fino ad arrivare a 10 mila euro cumulativi.

Il giudice di pace ha riconosciuto i diritti del cittadino ed ha ridotto le multe ad appena 480 euro.