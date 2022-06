Elicottero precipitato sul monte Cusna, la procura indaga per disastro colposo

Una tragedia che, in un attimo, ha portato via sette persone. Un dramma che sconvolge il Paese, su cui ora intende fare luce la procura di Reggio Emilia.

Le ipotesi al vaglio sono diverse, così come i punti del disastro dell’elicottero partito da Tassignano e schiantatosi sul monte Cusna che restano ancora da chiarire. Sulle prime era stata avanzata la possibilità che siano state le condizioni meteo avverse a far precipitare l’elicottero, ma allo stato non può essere esclusa nemmeno la tragica fatalità. Il pm titolare dell’inchiesta, Marco Marano, che ha ricevuto il fascicolo aperto dalla procura di Lucca dopo che la competenza, per ovvi motivi territoriali, è passata a Reggio Emilia, intende chiarire se vi possano essere state delle responsabilità nell’incidente mentre l’elicottero con a bordo il pilota e 6 imprenditori del cartario perdeva quota e precipitava in un canalone del monte Cusna.

Anche per questo motivo proseguono i rilievi tecnici sull’Appenino, nella zona in cui ieri (11 giugno) è stato ritrovato il rottame dell’elicottero, in località Villa Minozzo, a circa 1.900 metri di altitudine, in provincia di Reggio Emilia.

Già ieri i soccorritori hanno trovato frammenti dell’elicottero sul greto del fiume Lama dove il velivolo condotto dal pilota padovano Corrado Levorin si sarebbe schiantato, incendiandosi. L’intera zona è stata posta sotto sequestro per consentire gli accertamenti degli inquirenti.

Il fascicolo al momento aperto dalla procura è per disastro colposo e omicidio colposo, a carico di ignoti.

La procura vuole capire, infatti, se vi siano o meno delle responsabilità nell’incidente, sia dal punto di vista del velivolo che della manutenzione. Potranno aiutare in questo senso le analisi dei rilievi e quelli sulla scatola nera dell’elicottero, che potrebbe dare informazioni utili a chiarire cosa sia accaduto.

Intanto, sono state disposte le autopsie sui cadaveri delle vittime, recuperate ieri dai soccorritori.