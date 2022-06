Il mondo del tissue sotto choc per le vittime dell’elicottero precipitato

E’ sotto choc il mondo del cartario lucchese dopo il ritrovamento sul monte Cusna del relitto dell’elicottero decollato giovedì scorso (9 giugno) dall’aeroporto di Tassignano. I sei manager che erano a bordo e hanno perso la vita insieme al pilota 32enne, Corrado Levorin, era stati ospiti della Gambini di Altopascio, dove si erano recati all’open house allestito nell’ambito della manifestazione It’s tissue.

Erano saliti su quell’elicottero per essere accompagnati a visitare la sede della Roto Cart nel trevigiano, nell’ambito di una iniziativa organizzata dalla Electric80, partner di un progetto innovativo della Gambini.

La rete del tissue esprime cordoglio e vicinanza alle famiglie delle vittime, dopo aver passato ore di ansia e di speranza che tuttavia hanno dovuto lasciare il posto al dolore di fronte alla notizia del drammatico incidente.

“Una tragedia che ci lascia sgomenti – si legge in una nota congiunta delle aziende della rete del tissue -, il dramma di sette persone strappate alla vita e ai propri cari. Il nostro pensiero e le nostre condoglianze vanno alle famiglie delle vittime, alle aziende per le quali lavoravano e alle delegazioni diplomatiche di Turchia e Libano”.

Anche il Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano esprime la sua partecipazione e il suo cordoglio per la tragedia avvenuta alle pendici del Monte Cusna e si stringe alle famiglie del pilota, degli imprenditori turchi e libanesi.

“Il crinale appenninico – afferma la nota del Parco nazionale – nella sua magnificenza, per quanto montagna di quota relativamente contenuta, si dimostra un luogo delicato e anche pericoloso, anche per i voli. Ce lo ricordano anche altre tragedie, come Charlie Alpha a Ventasso del 1990. Ora l’inchiesta farà definirà le cause dell’accaduto, vogliamo però sin da ora ringraziare tutte le persone che si sono profuse per i soccorsi, che hanno messo in sicurezza l’area e hanno provveduto agli adempimenti necessari”.