Elicottero precipitato sul monte Cusna, sono due le inchieste. Dal malore in volo ad un guasto, le ipotesi al vaglio degli inquirenti

Dall’ipotesi del malore in volo, fino a problemi tecnici legati al velivolo, oppure il maltempo. Sono questi gli scenari che l’inchiesta della procura di Reggio Emilia sta vagliando per capire le cause del disastro dell’elicottero partito dall’aeroporto di Tassignano e precipitato in un canalone del monte Cusna, senza lasciare superstiti.

Nell’incidente sono morti 6 manager del cartario di origini turche e libanesi e il pilota Corrado Levorin, 32 anni, di Padova. C’era lui a condurre l’elicottero Agusta Aw 119 Koala, i cui resti sono stati trovati dopo due giorni e mezzo di ricerche sui crinali dell’Appennino. E’ una indagine a largo spettro quella procura, ma non è l’unica. Sul caso ha aperto un’indagine anche l’agenzia nazionale per la sicurezza del volo. Il fascicolo aperto dagli inquirenti, al momento senza indagati, è per disastro colposo e omicidio colposo. Presto, tuttavia, per trarne delle conclusioni. Perché sull’inchiesta vige il massimo riserbo e gli accertamenti, che si sono svolti per tutta la giornata di ieri – anche in voli di ricognizione sulla zona dell’incidente – sono ancora in corsa.

Intanto, la speranza di avere risposte più precise dall’esame della scatola nera dell’elicottero della Avio Srl si allontana, perché, secondo gli esperti, a bordo di quel modello di elicottero non ci sarebbero dispositivi in grado di conservare una memoria interna. Ma gli accertamenti saranno comunque svolti. Con l’obiettivo, almeno, di avere qualche elemento in più.

Dalle condizioni dei corpi, per lo più carbonizzati, l’impatto dopo lo schianto potrebbe essere stato fatale ma ulteriori chiarimenti arriveranno dalle autopsie disposte.

In un video reso pubblico da un familiare di uno dei passeggeri si vedono pochi secondi di volo prima del blackout. Negli istanti finali si intravedono nuvole, che fanno pensare a un peggioramento del meteo. Il video è al vaglio degli inquirenti.

(Nella foto le vittime poco prima della partenza)