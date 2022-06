Lucca, il cerbiatto saltella sui viali: nuovo avvistamento alle Tagliate

Non è la prima volta che le vedono saltellare sui viali, nella zona tra via delle Tagliate e via Cavalletti dove ieri (12 giugno) il cerbiatto ha fatto la sua nuova apparizione. La sua zona d’elezione sembra essere l’area dell’ex vivaio, ma da qui alcune volte si spinge pericolosamente sulla strada.

Ieri è stato avvistato nuovamente davanti al negozio di ottica. Un abitante della zona ha chiamato le guardie zoofile e la polizia municipale di Lucca, segnalando la presenza del cerbiatto e proponendo di installare almeno un cartello che avvisi del pericolo.