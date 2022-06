Muore a 12 anni nel furgone ribaltato in autostrada

La comitiva di giovani calciatori era di ritorno dal torneo di calcio giovanile Viareggio Football Cup che si è svolto in Versilia nel fine settimana, quando a pochi chilometri da Bellinzago Novarese il furgone che riportava i ragazzi a casa si è ribaltato.

Il 12enne Leo Balzaretti è morto dopo una notte di agonia nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Novara.

Fatale gli è stato l’incidente avvenuto attorno alle 20,30 di ieri (12 giugno) sull’autostrada A4, poco dopo il casello di Marcallo Mesero. Secondo quanto ricostruito finora il Ford Transit adibito a pulmino, viaggiava in direzione di Torino quando, per cause in corso di accertamento è uscito fuori dalla carreggiata ribaltandosi. Alla guida c’era il padre della vittima, che stava festeggiando il suo compleanno di ritorno dalla Versilia doveva aveva partecipato al torneo di calcio giovanile con la società calcistica Bulè Bellinzago.

A bordo viaggiavano 4 adulti e 4 minori. Sette i ricoverati ma le condizioni del 12enne sono apparse subito gravissime. Un altro ragazzo di 11 anni è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale di Bergamo.