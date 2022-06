Cade da un ponteggio: operaio trasportato con l’elisoccorso a Cisanello

Un altro incidente sul lavoro poco dopo le 15 di oggi (14 giugno) si è verificato a Borgo a Mozzano. Per cause al vaglio anche dei tecnici del dipartimento di prevenzione e sicurezza sul lavoro dell’Asl un operaio, di circa 50 anni, è caduto da un ponteggio dall’altezza di circa tre metri.

L’uomo è fortunatamente rimasto sempre cosciente ed ha risposto orientato alle domande poste in videochiamata dalla centrale unica del 118 della Toscana del nord, mentre sul posto si recava un’ambulanza e veniva fatto atterrare Pegaso che ha trasportato il paziente, in codice giallo, con una serie di traumi, ma non in pericolo di vita, all’ospedale pisano di Cisanello per le cure del caso.